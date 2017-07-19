ЕСПЧ принял жалобу Варвары Карауловой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу Варвары Карауловой. Об этом заявил адвокат Игорь Зубер, представляющий ее интересы в ЕСПЧ.

«Правительство должно представить свою позицию Европейскому суду в срок до 15 сентября», — сказал Зубер.



В жалобе, добавил адвокат Карауловой Сергей Бадамшин, речь идет о многочисленных нарушениях во время предварительного следствия, а также о необоснованно жестоком приговоре.



Напомним, Варвара Караулова была приговорена 22 декабря 2016 года Московским окружным военным судом к четырем с половиной годам колонии общего режима по ч.1 ст. 3, ч. 2 ст. 205.5 (подготовка к участию в деятельности организации, признанной террористической) за якобы попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. В марте Верховный суд, несмотря на апелляцию защиты, оставил без изменений приговор Карауловой. Защита девушки пообещала обратиться в ЕСПЧ.

В конце апреля Караулову этапировали отбывать наказание в ИК №1 в Вологде.