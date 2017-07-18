В Турции продлили режим ЧП еще на 90 дней

Парламент Турции продлил действие режима чрезвычайного положения в стране еще на 90 дней. Напомним, режим ЧП был введен властями страны после попытки военного переворота в прошлом году.



Турция объясняет необходимость продления режима ЧП борьбой с террористическими угрозами. В частности, речь идет об организации ФЕТО, чьего лидера Турция неоднократно просила США экстрадировать на родину. Однако, Вашингтон отказывал Анкаре.

Впервые режим ЧП сроком на три месяца был введен в Турции 21 июля 2016 года после попытки военных совершить переворот 15 июля 2016 года