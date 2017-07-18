Египет ввел визовый режим с Катаром

Египетские власти приняли решение о восстановлении визового режима с Катаром.

Сообщается, что положение вступит в силу в четверг 20 июля и распространится на владельцев обычных и дипломатических паспортов. О введение визового режима были проинформированы все КПП Египта.

Туристы из Катара могут получить трехмесячную визу по прилету в аэропорт. Виза может быть продлена при обращении в соответствующие инстанции Египта.

До кризиса в регионе граждане Катара могли посещать Египет на безвизовой основе.

Однако, после обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористических групп, против Дохи были введены санкции со стороны некоторых арабских государств.