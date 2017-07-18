В Англии исламофобы сожгли мечеть

В Англии произошел пожар в мечети, в результате которого здание почти полностью сгорело. Инцидент произошел 17 июля в городе Манчестер.

К счастью, в момент пожара внутри мечети никого не было.

Полиция Манчестера называет пожар подозрительным и говорит, что ведется расследование.

По мнению полицейских, скорее всего, это был поджог, потому что эта мечеть не первый подвергается нападениям. Недавно, во время молитвы исламофобы забросили в здание две свиные головы.

В ликвидации огня участвовали тридцать спасателей.