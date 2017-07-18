В США начали сбор подписей за экстрадицию Гюлена

Турецкие граждане, проживающие в США, начали кампанию за экстрадицию Фетхуллаха Гюлена в Турцию. Уже идет сбор подписей под соответствующей петицией, которая опубликована на официальном сайте Белого дома.

Документ приурочен к годовщине попытки военного переворота в Турции, идейным вдохновителем которого Анкара считает Фетхуллаха Гюлена.

Документ носит название «Во имя справедливости экстрадируйте Фетуллаха Гюлена в Турцию».

Если в течение 30 дней будет собрано 100 тыс. подписей, официальные власти США будут обязаны рассмотреть обращение.