Мусульмане Украины рассказали о своем участии в революции и войне

Украинские мусульмане представили на прошлой неделе общественности книгу, посвященную их участию в исторических событиях, начиная с 2013 года. Речь идет об освободительной революции (Майдан) и войне за независимость на востоке страны (АТО).

Книга под названием «От Майдана до АТО: украинские мусульмане в условиях военно-политического кризиса (2013–2016)» была презентована в информационном агентстве «Укринформ». Ее автор - известный украинский мусульманин, переводчик смыслов Корана на украинский язык Михаил Якубович.

По словам Якубовича, целью написания данной книги было зафиксировать для истории Украины участие ее граждан-мусульман, а также мусульманских добровольцев в переломных для страны событиях, начиная с 2013 года по настоящий день.

В презентации книги также приняли участие известные общественные деятели Украины из числа мусульман: муфтий Саид Исмагилов, советник министра обороны Украины Ольга Башей, имам-капеллан, глава Управления военного капелланства мусульман Украины Мурад Путилин, участники АТО Анатолий Ханас, Рустам Якименко, Кутия Энвер, заведующий сектором истории восточной философии Института философии НАНУ Олег Ярош и другие.

Отметим, что, начиная с выступлений на Майдане, когда стало понятно, что встал выбор между, с одной стороны, возвратом Украины в "русский мир" с его репрессиями против мусульман, запретами исламских литературы и организаций и т.п., с другой стороны, окончательным отрывом от российско-советской империи, активная часть украинских мусульман и поддержавших их добровольцев включилась в борьбу за будущее страны.

Так, ряд известных мусульман принимал активное участие в событиях Майдана, крымские татары приняли на себя основной удар ненасильственного сопротивления оккупации Крыма, а разные группы мусульман сформировали несколько добровольческих подразделений в составе сил АТО. Кроме того, немало мусульман служит и в рядах Вооруженных сил Украины, где их опекает специальное Управление военного капелланства.