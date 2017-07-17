В Йемене холерой заражены уже 1770 человек

Ситуация с холерой в Йемене продолжает стремительно ухудшатся. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв эпидемии в стране достигло 1770.

Как сообщили в ВОЗ, с 27 апреля и до настоящего времени в Йемене зафиксировано около 339 тысяч случаев заражения холерой.

Ситуация осложняется сложной военной ситуацией в стране, которая препятствует людям иметь доступ к медицинскому обслуживанию и к источникам чистой воды.

Кроме того, из вооруженного конфликта в Йемене около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами.