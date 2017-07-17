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ВВС Асада бомбят зоны деэслакации

17 июля в 13:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

ВВС асадисткого режима нанесли удар по населенным пунктам Земелка и Хезе в пригороде Дамаска, который входит в зону деэскалации. Жертвами бомбардировки стали семь мирных жителей, в том числе четверо детей. 

Как сообщает  агентства «Анадолу» со ссылкой на представителя сил гражданской обороны в Восточной Гуте (пригород Дамаска) Мухаммеда Этхема, авиация режима нанесла удары по населенным пунктам Земелка и Хезе. 

По его словам, жертвами бомбардировки стали трое детей в районе населенного пункта Земелка, и один ребенок погиб в районе Хезе. Кроме того, множество мирных жителей получили ранения, сказал Этхем. 

Автор: Нуруль Иман
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