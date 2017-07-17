Убийцу палестинца отпустили под домашний арест

В Израиле освободят из тюрьмы под домашний арест убийцу палестинца Эльора Азарию. Сообщается, что уже в понедельник он окажется у себя дома.

Напомним, 24 марта 2016 года солдат израильской армии Эльор Азария убил тяжелораненого и неподвижного палестинца Абдул Фатха Аль-Шарифа со словами «Террорист заслуживает смерти!» Раненый Аль-Шариф не мог оказать ему никакого сопротивления, но, тем не менее, вооруженный Азария застрелил его.

За убийство невинного безоружного палестинца суд сионистского режима вынес Азарии очень мягкий приговор – 1,5 года тюрьмы.

Теперь же его вообще оставляют под домашним арестом. Он останется дома до решения апелляции. Сторона защиты Азарии требует полной отмены приговора. В случае, если судья встанет на сторону убийцы, его отпустят домой, в обратном, – отправят в тюрьму.