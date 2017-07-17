В Иране арестовали брата президента

В Иране арестовали Хуссейна Ферейдуна – брата и советника иранского президента Хасана Роухани.

Ферейдун обвиняется в совершении финансовых преступлений.

Сначала Ферейдуна отпустили под поручительство, однако, он не выполнил условия, поставленные судом, и поэтому был арестован.

В отношении брата иранского лидера и еще нескольких человек сейчас проводится ряд расследований.

По сообщениям СМИ, Ферейдун был замешан в скандале, связанном с завышением зарплат менеджерам государственной страховой компании. Однако он отрицал свою вину.