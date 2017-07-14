Правозащитники: "освободители" Мосула устраивают бессудные расправы

Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила т.н. "освободителей" Мосула из т.н. Иракской армии в проведении бессудных расправ в отношении подозреваемых в участии в ИГИЛ*.

Основанием для обвинений стал ряд видео, заснятых на телефоны и выложенных в интернет самими "освободителями". На них видно, как они избивают и расстреливают безоружных людей, заподозренных в том, что они воевали в рядах ИГИЛ.

Отметим, что это далеко, далеко не единственные свидетельства подобного рода расправ. Более того, существует много видео-свидетельств убийств карателями заведомо мирного суннитского населения, включая подростков.

Однако сейчас все это делается на фоне праздничных реляций и всемирных торжеств в связи с "освобождением Мосула". Но, как видно, по своей жестокости "освободители" ничем не отличаются от тех, от кого они "освобождают" бывший Ирак.

Более того, надо помнить, что исторически именно эта жестокость и беспредел шиитских банд по отношению к суннитскому населению, начиная со вторжения американцев в 2003 году, и стали причиной поддержки многими суннитами Ирака ИГИЛ, обещавшего защищать их интересы.