Катарским верблюдам устроили геноцид

Не так давно мы писали о том, что за свои политические обиды на руководство Катара власти Саудовской Аравии решили отыграться на... верблюдах соседней страны. И хотя Катар попытался предпринять меры для спасения несчастных животных, внезапность ситуации и время, которое было выбрано для борьбы с верблюдами (разгар лета), привели к гибели многих из них.

Напомним, что речь идет о высылке саудитами верблюдов из Катара, которые традиционно паслись на ее пастбищах, из-за их дефицита в этой небольшой стране.

Однако проблема даже не в том, что саудиты решили выслать катарских верблюдов, а в том, что они не позволили им ни пастись, ни оперативно покинуть свою страну, чтобы перейти на катарскую территорию. Вместо этого верблюдов держали на границе, пропуская через КПП лишь по несколько сотен в день.

Разумеется, никакого питья для несчастных животных в такую бешенную жару под палящим солнцем (около 50 градусов по Цельсию) тоже не было организовано.

Как следствие - верблюды умирали от жажды сотнями. При этом многим их владельцам даже не позволили въехать в страну, чтобы оказать им помощь, так как катарцев депортировали из Саудии.

Фактически животным был организован настоящий геноцид. Тела верблюдов, которые испокон веков считались у арабов роскошью, были разбросаны вдоль всей дороги и разлагались под жарой.

Как свидетельствуют владельцы верблюдов, которым удалось оказаться на месте, тяжелым зрелищем было смотреть не только на мертвых верблюдов, но и на живых. Лишенные питья и согнанные с разных мест без своих хозяев, они не знали куда идти и что делать, разбредались по сторонам и за это подвергались побоям со стороны саудовских силовиков.

Катарские службы на границе сумели развернуть корм и питье для более, чем 8 000 верблюдов. Однако дожить до их получения смогли далеко не все животные...