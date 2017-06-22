Саудиты депортируют катарских... верблюдов

Отношение заливных монархий ко всему, что связано с маленьким Катаром, начинает приобретать откровенно гротескный характер.

Мало того, что из-за политических разногласий с его руководством зульму (несправедливости, угнетению) были подвергнуты тысячи простых катарцев, включая и катарских жен местных подданных. Вслед за ними настала очередь и катарских... верблюдов.

Дело в том, что жители Катара держат немало верблюдов, однако, в силу отсутствия у небольшой страны необходимого количества пастбищ, многие из них традиционно паслись в Саудовской Аравии. Теперь власти последней решили сделать их заложниками политических разборок между двумя правительствами.

Примерно 15 000 верблюдов из Катара были депортированы из Саудовской Аравии. При этом многие были остановлены и удерживались на границе в течении нескольких дней без корма и питья. Многих животных подвергли побоям.

Шокированные таким отношением, катарские власти выслали к границе караваны с продовольствием и водой для верблюдов. Для их размещения создаются специальные участки на территории Катара.