У осужденного имама Махмуда Велитова стала отниматься нога

Осужденного имама московской мечети «Ярдям» Махмуда Велитова госпитализировали в больницу, которая находится при «Матроской тишине».

Об этом сообщил адвокат имама Дагир Хасавов.

«Его госпитализировали в больницу «Матросской тишины». У него отнимается нога, болит горло. У него высокое давление», - рассказал Д.Хасавов.



Кроме того, по словам защитника, имам стал терять память.

«Ему не говорят точные диагнозы, будем тогда ходатайствовать о переводе в гражданскую больницу», - отметил Д.Хасавов.

Напомним, имам Махмуд Велитов является инвалидом второй группы, он перенес инсульт и инфаркт.