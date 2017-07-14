В Махачкале задержали мусульман после ночного намаза в мечети

Стало известно, что в среду вечером около пятнадцати прихожан мечети «Тангъим» по улице Венгерских бойцов Махачкалы было задержано силовиками. Об этом сообщает издание «Черновик со ссылкой на имама мечети Нигматуллу Раджаабова.

По словам имама, после ночного намаза, примерно в 21:00, сотрудники полиции уже поджидали прихожан у здания мечети и задерживали под предлогом проверки документов. Несмотря на то, что многие из задержанных предъявляли паспорта или водительские удостоверения, полицейские требовали пройти в машины.

По словам Раджабова, в отдел было доставлено около пятнадцати человек, среди которых оказался и 86-летний старик. «Когда я вышел, увидел много сотрудников полиции и где-то 6-7 неслужебных машин. Они задерживали всех подряд. Старик, которого они доставили в отдел, еле-еле ходит. Это постоянный прихожанин, который никогда не пропускает (намаз)…» – рассказал Раджабов.

По его словам, тех, кто состоит на учёте в отделе, долго не задерживали, а у остальных собирали различные данные и фотографировали. Все доставленные в отдел полиции вскоре были отпущены.