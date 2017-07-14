Турция отправила в Катар 3 тысячи военных

Турецкие военные прибыли на одну из военных баз катарской столицы Дохи.

Соглашение о размещении в Катаре контингента ВС Турции с целью обучения катарских военных вступило в силу в июне 2015 г., а выполнять соглашение начали в октябре 2015 г. По данным турецкого Генштаба, в апреле 2016 г. подписано соглашение о начале размещения турецкого военного контингента в Катаре, которое одобрено парламентом Турции 7 июня 2017 г.



По словам турецкого посла в Катаре Ахмета Демирока, на базе разместят около 3 тыс. военнослужащих Турции, а также инструкторов и подразделения спецназначения.