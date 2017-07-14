В Турции сгорел склад с боеприпасами

В Турции произошел пожар, в результате которого пострадали турецкие военнослужащие. Возгорание случилось на складе боеприпасов в городе Килис. Сообщается, что пострадали 10 солдат.

По данным агентства Reuters, возгорание произошло в зоне боевых действий недалеко от сирийской границы на юге Турции. Отмечается, что сначала пожар охватил воинскую часть. А позже по причине ветра огонь смог перекинутся на склад с боеприпасами.

После этого на военной базе раздались взрывы, возникшие из-за разрыва боеприпасов.

Причины ЧП не уточняются. Пострадавшие военные госпитализированы.