В Башкортостане осудили группу мусульман с имамом мечети

В Башкортостане осудили группу мусульман, обвиненных в причастности к деятельности «Джамаат Таблиг», запрещенного в России. Пятерых мусульман признал виновными Чекмагушевский межрайонный суд.

Среди осужденных один из учредителей соборной мечети «Мирас» города Дюртюли 59-летний Рамиз Фасхиев (получил 4 года и 7 месяцев колонии общего режима), 46-летний Ильсур Макулов, 49-летний Илдус Янбухтин (в прошлом – индивидуальный предприниматель, занимающийся деятельностью в области морских перевозок). Они получили по 2 года и семь месяцев в колонии-поселении, 54-летний имам-хатыб мусульманской организация «Махалля» села Каразириково Чекмагушевского района Рамил Хамидуллин (получил 2 года и 5 месяцев в колонии-поселении), 39-летний Зафарджон Зувайдов (получил 2 года лишения свободы условно).

Все обвиняемые свою вину отрицают. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.