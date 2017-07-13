О вчерашнем: читатель должен уметь читать

Вчерашняя статья "Британия: "геи-мусульмане" зарегистрировали "брак"" вызвала у наших читателей бурную реакцию. Это было ожидаемо, и в целом большинство поняло и смысл статьи, и позицию ее автора абсолютно правильно.

Но неприятно удивила реакция немалой части читателей или точнее говоря нечитателей, которые не просто обвинили "Голос Ислама" в пропаганде мерзости, но и стали сыпать на него проклятиями и оскорблениями.

Однозначно можно сказать, что большинство этих людей не прошли дальше заголовка статьи и не стали читать ее саму. Ведь в ней ясно изложена наша позиция по отношению к этому явлению и попыткам приплести его к Исламу, которая нашим постоянным читателям хорошо известна.

Но проблема в том, что даже заголовок статьи эти люди не поняли, но при этом стали совершать действия, являющиеся в Исламе греховными - ложные обвинения, оскорбления и проклятия в адрес других мусульман.

Наиболее частым из таких обвинений было то, что мы написали о геях-мусульманах, тогда как одно исключает другое. Но ведь именно это мы и разъяснили в статье, указав на то, что если мусульманин просто совершает эту мерзость, понимая что это грех - он нечестивец, а если он считает это дозволенным, как имело место в данном случае, то он вообще немусульманин.

Что касается самого понятия "геи-мусульмане", то оно в данной статье было взято в кавычки, как и слово "брак". А по правилам русского языка, на котором мы пишем и на котором читали эту статью и потом писали комментарии эти читатели, расстановка кавычек означает, что такое понятие считается неправильным - оно таким образом или отрицается, или оспаривается.

Таким образом, вся эта статья не о том, что "Голос Ислама" рекламирует "геев-мусульман", но о прямопротивоположном, и любому минимально грамотному и внимательному человеку это должно быть понятно.

Далее, что касается обвинений в том, что "Голос Ислама" в принципе поднял эту тему, то о ней вчера написало множество СМИ не только на русском, но и на других языках мира. В этой связи у мусульман было только две возможности - просто ее замолчать или написать о ней с изложением исламского взгляда на эту проблему. Что мы и сделали.

В целом же, проблема данной ситуации не в том, что кто-то что-то не понял, и не поняв очевидные вещи, оскорбил других мусульман - это на самом деле проблема их самих, прежде всего, в Судный день. Проблема в том, что немалое количество людей, читающих элементарные статьи, оказываются неспособными не только пройти дальше заголовка, но и понять его, и потом такие люди создают в комментариях эффект взвинченной толпы.

С таким уровнем внимательности, понимания и самоконтроля среди значительной части мусульман, мы далеко не уедем. Ведь если у отдельного человека, а потом у толпы первая эмоциональная реакция на что-то, что он не понял, блокирует рассудок и самоконтроль, то ими можно легко манипулировать и использовать эти качества в самых разрушительных целях. Что сплошь и рядом происходит с мусульманами в современном мире.

Чтобы не способствовать этому, а наоборот исправлять такое положение мусульман, призываем читателей к внимательности и осознанности. А также хотим выразить признательность тем обладающим этими качествами нашим читателям, которые пытались разъяснять взвинченным комментаторам суть статьи и увещевали их держать себя в рамках разумности и исламских принципов.

Читатель - это тот, кто может и хочет читать. Тот же, кто комментирует без этого, скорее всего, будет распространителем смуты.