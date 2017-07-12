Британия: "геи-мусульмане" зарегистрировали "брак"

Два британских содомита - 24-летний Джадид Чодури и 19-летний Син Роган (на фото) решили снискать общенациональную и даже всемирную известность, попиарившись на ведущей мировой религии.

В Британии разрешены так называемые "гей-браки", и никто бы не обратил внимание на очередную регистрацию порока очередных извращенцев, если бы не одно но. Они решили громогласно заявить, что являются первыми в стране "геи-мусульманами", зарегистрировавшими свой "брак".

Но надо понимать, что речь не идет ни о каком "гей-никяхе", и что в Британии, хвала Аллаху, не нашлось ни одной мечети, в которой стало бы возможно такое кощунство. Просто два извращенца, одни из многих, зарегистрировали свой "брак" в местном аналоге ЗАГСа, и, естественно, никому и в голову не пришло, спрашивать их, к какому вероисповеданию они себя относят.

То есть, провокация заключена именно в медийном позиционированни данного "события". Как заявил Чадури, тем самым он хотел сделать послание миру, что "можно быть геем и мусульманином".

Но нет, неуважаемый - человек, пораженный таким недугом или даже совершающий такие порочные действия человек может оставаться грешным, но мусульманином лишь при одном условии - если он признает, что совершает запрещенное Аллахом и не пытается объявить это дозволенным. Если же он пытается признать свой порок нормой, то он является извращенцем не только сексуальным, но и духовным - еретиком и вероотступником.

На это содомитам и указали в местной исламской общине города Дарластон, чью мечеть им запретили посещать.