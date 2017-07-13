Асад бомбит зоны деэслакации в Сирии

Военные силы асадитского режима не прекращают попыток захватить район Джобар близ Дамаска. Этот район контролируется вооруженной оппозицией. Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на члена местного координационного комитета района Айн Терма Аммар аль-Ахмед, силы режима наносят удары по зоне, отделяющей Джобар от Восточной Гуты - пригорода Дамаска.

Аль-Ахмед сообщил, что особенно интенсивному удару подвергаются районы Джобар и Айн Терма.

«Режим Асада перебросил сюда все силы. Его цель - отрезать районы Джобар и Айн Терма друг от друга», - сказал аль-Ахмед.

Представитель гражданской обороны района Джобар («Белые каски») Омер Эбу Убейде сообщил, что в результате атак режима Асада пострадали семь мирных жителей, в том числе дети.

По его словам, силы сирийского режима пытаются захватить Восточную Гуту, изолируя друг от друга районы и населенные пункты пригорода Дамаска.

Районы Айн Терма и Джобар уже пять лет находятся в осаде сил режима Асада, и их инфраструктура разрушена на 80 процентов. Водо- и энергоснабжение районов отсутствует, и население вынуждено пользоваться водой из колодцев и генераторами.