В Астраханской области открыли новую мечеть

Новая мечеть открылась в Астраханской области в селе Мумра. В торжественном мероприятии принял участие губернатор региона Александр Жилкин.

Мечеть строили на протяжении семи лет. Новый мусульманский храм, который строили в течение семи лет, появился в селе Мумра Икрянинского района.

Отмечается, что строительство мечети осуществлялось благодаря пожертвованиям мусульман региона.

Губернатор Астраханской области выступил с речью и отметил, что новая мечеть важна «прежде всего, для подрастающего поколения, которое будет и дальше развивать и поддерживать духовные ценности».