Общество

В Астраханской области открыли новую мечеть

13 июля в 16:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Новая мечеть открылась в Астраханской области в селе Мумра.  В торжественном мероприятии принял участие губернатор региона Александр Жилкин.

Мечеть строили на протяжении семи лет. Новый мусульманский храм, который строили в течение семи лет, появился в селе  Мумра Икрянинского района.

Отмечается, что строительство мечети осуществлялось благодаря пожертвованиям мусульман региона.

Губернатор Астраханской области выступил с речью и отметил, что новая мечеть важна «прежде всего, для подрастающего поколения, которое будет и дальше развивать и поддерживать духовные ценности».

Автор: Нуруль Иман
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