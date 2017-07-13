В Сирии убит российский военный советник

В Сирии погиб еще один российский военный из Оренбургской области - Николай Афанасов. В Минобороне России сообщили, что смерть настигла военного советника РФ в ходе минометного обстрела.



Как сообщили в военном ведомстве, Афанасов находился в Сирии в составе аппарата российских военных советников. В задачу умершего входило выполнение задач по обучению военных асадитского режима.

По официальным данным Министерства обороны России, со стороны ее военных погибли более 30 человека.

Однако, независимые эксперты заявляют, что эти цифры занижены минимум в четыре раза.



Кроме того, по отдельным сообщениям, известно, что в войне в Сирии на стороне войск режима президента также участвуют наемники из России, члены так называемых частных военных компаний, не являющихся военнослужащими Вооруженных сил или других силовых структур России, которые направляются туда неофициально. Их гибель в Сирии не учитывается никак и известна в основном по сообщениям в соцсетях. По некоторым сообщениям, число погибших в Сирии россиян может достигать до двух сотен.