Режим ЧП в Турции скоро могут отменить

Турецкий президент Эрдоган заявил, что чрезвычайное положение, введенное в стране после попытки переворота в ночь на 16 июля прошлого года, может быть отменено уже в недалеком будущем.

«Мы обязательно прекратим действие чрезвычайного положения как только отпадет необходимость нашей антитеррористической борьбы. Дела FETÖ начали приобретать оформленность, мы также достигли значительных успехов в борьбе с Рабочей партией Курдистана. Поэтому возможно, что чрезвычайное положение будет отменено в скором будущем, даже если мы уже реализуем его на очень ограниченной территории», — отметил Эрдоган.

При этом он отметил, что нынешних условиях, вопроса об отмене ЧП речи идти не может.