Атамбаев призвал «не расшибать лбы в молитвах»

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев осмелился сделать нелепое заявление на исламскую тему. В частности, он призвал «не расшибать лбы в молитвах», а изучать историю и заниматься наукой.

Это заявление он сделал во время церемонии награждения педагогов, врачей, фермеров и деятелей искусства.

Противопоставление ислама науке свидетельствует об испорченном представлении о религии. На самом деле, ислам как раз-таки призывает к развитию, образованию и изучению наук.

Атамбаев не единственный, кто в последнее время негативно высказывается адрес ислама и мусульман. Не исключено, что руководители среднеазиатских республик делают подобные заявления совершенно умышленно.