Махмуд Аббас посетит Китай с официальным визитом

Лидер Палестинской Автономии Махмуд Аббас отправится в Китай с официальным визитом. Встреча пройдет в период с 17 по 20 июля. Махмуд Аббас отправится в Китай по приглашению президента Китая Си Цзиньпина.

«В ходе визита президент Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Ли Кэцян и главный законодатель Чжан Дэцзян проведут переговоры с Аббасом. Стороны обменяются мнениями по двусторонним отношениям, палестинским вопросам и другим вопросам, представляющим общий интерес», - сказал Гэн.



Пресс-секретарь МИД Китая подчеркнул, что Китай входит в число первых стран, признающих Организацию освобождения Палестины и государство Палестина.