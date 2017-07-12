ЕСПЧ: запрет никаба соответствует демократии

Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал запрет никаба в Бельгии соответствующим нормам демократии.

По мнению судебной инстанции, данного рода запрет не является нарушением права на частную жизнь и на религиозные убеждения, а, напротив, соответствует нормам демократического общества.

Отметим, что ЕСПЧ вынес свой вердикт, рассмотрев жалобы, поданные двумя мусульманками-гражданками Бельгии, которые хотели оспорить бельгийский закон, запрещающий ношение одежды, закрывающей лицо. Свое мнение мусульманки подкрепляли доводами, что данный закон является нарушением прав на частную жизнь, демонстрацию религиозной принадлежности и свободу выражения мнений.