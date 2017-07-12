Турция отправила в Катар 200 грузовых самолетов с товаром

Турция отправила в Катар крупную партию товаров. Для отправки были использованы 200 грузовых самолетов, которые доставили различные товары на сумму более 20 миллионов долларов. Об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

«Турция не помощь (Катару) оказывает, а осуществляет экспорт товаров, за которые уже произведена оплата. Мы совершили, возможно, крупнейшую в мире операцию по доставке товаров — на 200 грузовых самолетах», — заявил Зейбекчи.

Также он подчеркнул: «Катар — это не государство-террорист».

Напомним, ряд арабских государств во главе с Саудовской Аравией обвинили Катар в финансировании и поддержке террористов и объявили Дохе блокаду. Однако, Катар все обвинения отрицает.