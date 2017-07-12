Силовики закрыли мечеть в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики нагрянули с обыском в молельную комнату, «обнаружили» запрещенную литературу, и вскоре помещение было закрыто. Молельная комната располагалась по улице Артинской, 25.

Об этом сообщило Духовное управление мусульман Свердловской области, которое было арендатором помещения. В минувшую пятницу джума-намаз там уже не проводился.

Как сообщает местная мусульманская община: «5 мая Управление ФСБ по Свердловской области провело проверку и, как говорится в постановлении прокурора, обнаружило на книжном стеллаже и изъяло «два хранившихся общедоступным способом печатных издания — «Женщина в исламе», «Вера и человек», включенные в Федеральный список экстремистских материалов».

«Данные книги не принадлежат нам: они были принесены и оставлены неизвестными лицами, в молельную комнату имеет доступ любой гражданин», — пояснил председатель мусульманской организации Артур Мухутдинов.

Имам же молельной комнату Тахир Шарафеев клянется, что «накануне вечером проверил молельную комнату, ничего неположенного и запрещенного в ней не было!»

Тем не менее, «обнаруженные» силовиками книги привели к дальнейшему разбирательству и молельную комнату, которая функционировала 2 года, закрыли.