Политика

Катар продолжает поддерживать Газу

12 июля в 13:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Несмотря на сложное политическое и экономическое положение, Катар намерен и дальше оказывать финансовую поддержку Газе.

Руководство Катара, в частности, заявило, что будут и дальше поддерживать развитие инфраструктуры в Газе.

Напомним, ранее в Палестинскую автономию с рабочим визитом прибыл глава катарской комиссии по восстановлению Сектора Газа Мохаммед Аль-Амади. Он провел ряд встреч по вопросу  восстановления экономики анклава.

Позже Аль-Амали сообщил, что были подписаны соглашения с палестинским подрядчиком о строительстве 8 новых единиц жилья в палестинском анклаве.

Автор: Нуруль Иман
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