Катар продолжает поддерживать Газу

Несмотря на сложное политическое и экономическое положение, Катар намерен и дальше оказывать финансовую поддержку Газе.

Руководство Катара, в частности, заявило, что будут и дальше поддерживать развитие инфраструктуры в Газе.



Напомним, ранее в Палестинскую автономию с рабочим визитом прибыл глава катарской комиссии по восстановлению Сектора Газа Мохаммед Аль-Амади. Он провел ряд встреч по вопросу восстановления экономики анклава.

Позже Аль-Амали сообщил, что были подписаны соглашения с палестинским подрядчиком о строительстве 8 новых единиц жилья в палестинском анклаве.