Сребренице: резня мусульман в центре Европы 22 года назад

Сегодня первый день 22-й годовщины трехдневной резни мусульман в Сребреницах.

Всего пару десятилетий назад, еще на памяти многих живущих сегодня людей, в том числе и молодых, в центре Европы тысячами убивали мусульман только за то, что они мусульмане.

Силы сербских маньяков под военным руководством Радко Младича и политическим Радована Караджича, отсортировали в захваченном ими анклаве от женщин и детей мужчин, включая подростков, и партиями казнили их одного за другим в прилегающих лесах.

8000 человек. В центре Европы. Всего 22 года назад.

С тех пор этот день стал главным днем боли мусульман-боснийцев по всему миру, который отмечается на государственном уровне и в общенародном масштабе.

Особый отклик эти события находят у других мусульман на Балканах, в Турции, Европе, и всех, кто небезразличен к делам этой Уммы.

Пусть же шахиды, убитые за свою религию, найдут упокоение в Раю, их близкие будут утешены, а мусульмане защищены от повторения подобного - в Боснии и любой земле.