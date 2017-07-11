Снес мечеть и умер

В Баку умер чиновник, который активно участвовал в недавнем сносе мечети. Прямо у себя в кабинете скоропостижно умер начальник жилищно-эксплуатационном управлении №43 Юсиф Ахмедов. В ведомстве подтвердили, что чиновник умер от сердечного приступа.

Примечательно, что умерший был ярым сторонником сноса старинной мечети «Гаджи Джавад» в столице Азербайджана. Здание располагалась в зоне, где осуществляется массовый снос старых построек с целью строительства новых автомобильных дорог.

Мусульмане Баку неоднократно проводили акции протеста. Они окружали мечеть и пытались донести, что дорогу можно построить и не разрушая дом Аллаха.

Однако, в ночь на 1 июля мечеть «Гаджи Джавад» все-таки снесли. Рабочие в сопровождении полиции вынесли имущество из мечети, а потом бульдозеры стали сносить здание, несмотря на протесты собравшихся у здания порядка ста верующих. После этого по распоряжению президента Ильхама Алиева глава Исполнительной власти Ясамальского района Баку Ибрагим Мехтиев был уволен с занимаемой должности. У него еще есть время покаяться перед Всевышним за разрушение мечети, чего не скажешь об умершем Ахмедове.