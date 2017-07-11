Маразм крепчает: мусульманина оштрафовали за намаз (Видео)

В России с принятием «закона Яровой» мусульманам стало все сложнее исполнять свои религиозные предписания. И дело порой доходит до абсурда, когда чтение книг могут приравнять к терроризму, а коллективный намаз – к несанкционированному собранию.

А недавно мусульманина, уроженца Азербайджана, оштрафовали за … намаз. Об этом сообщает «Комсомольская Правда». Инцидент произошел в городе Рыбное Рязанской области. Сообщается, что мусульманин совершил вечерний намаз в кафе, чем вызвал подозрение «бдительных» граждан. Последние вызвали полицию, которая задержала мусульманина.

В итоге дело дошло до суда, который признал мусульманина виновным в нарушении требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. И назначили мусульманину штраф в размере 30 тысяч рублей.

Виновным себя мусульманин не признал и заявил, что покидает Россию через неделю. Вернется ли он после такого «теплого приема» в РФ, мусульманин не сообщил.