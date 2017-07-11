Сионистские оккупанты убили еще одного палестинца

Солдаты сионистского режима убили палестинца в городе Эль-Халиль на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на армию Израиля.



Инцидент произошел к югу от Эль-Халиля у незаконного еврейского поселения Текоа. Сообщается, что палестинец якобы ранил ножом ожидавшего возле поселения автомобиль израильского военнослужащего.



Военные, находившиеся поблизости, открыли огонь по палестинцу. От полученных ранений он скончался на месте.

Убийство мирного палестинца вооруженные солдаты объяснили самообороной.