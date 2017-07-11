Турция и Азербайджан укрепляют сотрудничество

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе XXII Всемирного нефтяного конгресса, проходящего в Стамбуле, заявил, что Турция и Азербайджан продолжают сотрудничать во всех сферах.

«Дружба, братство и единство между двумя странами привносят стабильность в регион», - сказал Алиев.

Глава Азербайджана заявил, что его страна превратилась в экспортера нефти и газа.

«Для выхода на мировые рынки Азербайджан был вынужден строить трубопроводы. В этих целях в 2006 году был построен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а в 2007 году - газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум. До этого несколькими годами ранее был построен нефтепровод Баку-Супса, соединивший Каспийское море с Черным», - сказал Алиев.

Президент напомнил, что в 2012 году Турция и Азербайджан подписали соглашение по проекту TANAP, который является основой «Южного газового коридора».

XXII Всемирный нефтяной конгресс (World Petroleum Congress - WPC) в Стамбуле продлится пять дней.