Катар может выйти из Совета арабских государств

Катар может выйти из состава Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Как заявил министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, его страна покинет Совет в случае, если в течение трех дней четыре арабские страны не откажутся от требований, выдвинутых против Дохи.

Соответствующее письмо уже направлено в ССАГПЗ, в котором указаны «условия Дохи». Требования Катара сводятся к отказу от своих требований со стороны Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта.

В случае игнорирования «условий Дохи», Катар через три дня направит официальный запрос в ССАГПЗ о прекращении своего членства в этой региональной организации, а также прекратит придерживаться соглашений, заключенных в рамках Совета сотрудничества, в который входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.