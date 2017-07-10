Антиисламисты собрались в Стамбуле

Тысячи сторонников секуляристской оппозиции пришли своим "Маршем справедливости" из Анкары в Стамбул, чтобы огласить турецкому народу свои требования.

В основном они касаются "прекращения репрессий", причем, как в виде уголовных преследований подозреваемых в причастности к прошлогодней попытке переворота и заговорщической организации FETO, так и в виде вычистки сектантских и антиисламских кадров из армии, образования, судов и т.п.

Однако без преувеличения можно сказать, что одним из главных побудительных мотивов этой манифестации стало выступление в защиту "светскости", как ее десятилетиями понимали кемалисты.

На это, в частности, указывает присоединение к вожаку т.н. "Марша справедливости" Кемалю Кылычдароглу его одиозного тезки - Кемаля Алемдароглу (на фото они вместе во время марша).

Надо сказать, что именно Алемдароглу был идеологом закона, запрещающего ношение хиджаба в государственных учреждениях, включая школы и институты. И в этой связи не возникает никаких сомнений, как именно надо понимать один из 10 пунктов, заявленных оппозицией во время марша - "остановить нарушение принципа светкости в образовании".

Вот так и надо понимать - "оппозиционеры" снова хотят изгнать религию и ее носителей на задворки общества, превратив их в маргиналов. Об этом наглядно свидетельствует и то, какие "лидеры" возглавили этот марш - "светские" во всех отношениях деятели, вроде певичек, актеришек и их продюсеров: Таркан, Сезен Аксу, Мелиса Созен и прочие.

Ну и активисты ЛГБТ, разумеется. Как мы уже писали, именно их флаг фактически становится неформальным символом радикального антиисламистского движения в Турции. Ну что поделаешь - какая оппозиция, такой и символ.