Турция: извращенцы идут в наступление

В Священный Рамадан содомиты в Турции провели дерзкую акцию, вывесив свой флаг на здании администрации района Бешикташ в Стамбуле (на фото).

Помимо этого извращенцы заявили о планах провести свой парад больных 26 июня - именно в тот день, когда мусульмане планируют праздновать Ураза-Байрам (День Разговения).

Одновременно с этим в официальной турецкой столице - Анкаре левацкие дегенераты также продемонстрировали свое лицо. В своем оплоте - Ближневосточном техническом университете (ODTÜ) они заявили об отмене разделения туалетов на мужские и женские. По мнению дегенератов, такое деление является пережитком "сексизма" и должно быть отменено.

Вопрос в том, чего добиваются шайтаны в человеческом обличье, которые остались незакованными в этот Рамадан? Возможно, они хотят намеренно спровоцировать мусульман на расправу с ними, чтобы у их единомышленников в Европе в очередной раз появился повод заявить о диктатуре и исламизации в Турции.

С другой стороны, любому терпению есть предел. И открытый вызов религиозным нравам общества (при том, что никто не выискивает и не трогает их в их гадюшниках) является именно таким пределом, неважно, что по этому поводу будут думать в Европе.