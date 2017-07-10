Из-за нападений на военных в Египет ввели комендантский час

В Египте произошел взрыв полицейской бронемашины. Инцидент произошел в субботу на севере Синайского полуострова в районе города Эль-Ариш.

Двое полицейских погибли и еще девять человек были ранены. Отмечается, что бронемашину подорвали в районе Ас-Сафа во время движения по одной из улиц города.

В связи с серией нападений на военных в Египте ввели комендантский час в двух городах Эль-Ариш и Рафах.

Согласно решению премьер-министра страны Шерифа Исмаила, ограничения будут действовать несколько часов. В частности, в одних районах с 19:00 до 6:00, в других – с 1:00 до 5:00.