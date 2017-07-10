Одесса: найдена старинная мечеть

В Украине в Одесской области археологи начали раскопки старинной мечети. У подножия Аккерманской крепости они ищут вход в древнее здание.

В ходе археологических работ ученые обнаружили интересные артефакты - монеты прошлого тысячелетия и заморскую керамику.

Археологи проводят работы на участке 100 квадратных метров, но реальные размеры старинной мечети неизвестны.

На месте раскопок планируют сделать отдельную экспозицию для туристов. Работы археологи будут проводить до осени, а позже начнут изучение найденных артефактов.