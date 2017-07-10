11-летний Коран-хафиз стал самым умным математиком

Юный Коран-хафиз из Узбекистана завоевал золотую медаль в международной олимпиаде «Математика без границ – 2017», которая состоялась в болгарском городе Несебр. Победителем стал 11-летний школьник Убай Яхёев.

По итогам соревнования Убай завоевал золотую медаль и стал сильнейшим среди 1200 математиков из 11 стран мира. Об этом сообщил директор издания «Qaqnus media» Мубашнир Ахмад на своей странице в Facebook.

При этом, маленький эрудит уже в 8 лет выучил Коран и стал хафизом.

На родине Убай учится в Ташкентской частной школе «Эрудит», и кроме родного узбекского языка свободно разговаривает на русском, английском и французском.