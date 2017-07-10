Подох садист Носик

Еврейский нацист Антон Носик, открыто призывавший к убийству сирийских детей, уже не говоря о постоянном уничижении и оскорблении палестинцев и других мусульман, внезапно подох в возрасте 51 года.

Подох так же позорно, как и жил - как честно признает друг умершего на страницах главного новостного сайта РФ, Носик "умер от водки".

На самом деле, нет - он умер, потому что, так ему было предписано Аллахом, и это тот приговор, который он не смог купить или сделать его благодаря своим связям условным, как было с приговором за призывы к убийству сирийских детей.

Ну что же, помнится, еще недавно Носик обещал закатать в асфальт любых мусульман, которые посмеют добиваться в России своих прав. Теперь в землю закатают его самого, как недавно "присыпали пылью" другого врага сирийских детей - Виталия Чуркина, издевательски говорившего это про жертв российских бомбардировок.

Как видно, беззащитные и безобидные сирийские дети способны мстить за себя без бомб и другого оружия. Точнее, это делает Тот, до Кого, без сомнения, доходят их мольбы, как и мольбы других угнетенных.

Так что, продолжателям дела чуркиных и носиков стоило бы призадуматься. Пока они не отправились вслед за своими учителями...