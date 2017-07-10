Катар потребует компенсацию ущерба от блокады

Правительство Катара заявило, что намерено создать комитет для возмещения убытков, нанесенных блокадой со стороны четырех арабских стран. Об этом сообщил прокурор Катара Али Аль-Марри.

Он, в частности, отметил, что новый орган будет рассматривать заявления частных компаний, государственных учреждений и частных лиц.

Аль-Марри заявил, что для работы комитет будет задействовать как внутренние, так и международные механизмы, чтобы требовать компенсации, и нанимать зарубежные юридические фирмы для рассмотрения претензий.

В состав комитета войдут министр юстиции и министр иностранных дел Катара.