В Турции прогремел взрыв – 7 пострадавших

В Турции в городе Газиантепе в ночь на 8 июля произошел взрыв. В результате инцидента пострадали семь человек.

Взрыв прогремел около 22:30 по местному времени.

По информации турецких СМИ, взорвался припаркованный рядом с жилым пятиэтажным домом мотоцикл. Однако, при этом отмечается, что точная причина взрыва пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что на севере Турции в провинции Трабзон неподалеку от полицейского участка также прогремел взрыв, в результате которого пострадали двое военных. Бомба взорвалась на пути военных, которые вели патрулирование сельской местности. Взрывное устройство было замаскировано под пластиковую бутылку, начиненную поражающими элементами. Пострадавшие военнослужащие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.