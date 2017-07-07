Арабский мир: вместо союза новые санкции и разборки

Создание арабского и шире суннитского НАТО невозможно из-за конфликта, возникшего между арабскими странами. Об этом заявил сегодня Ахмед Абуль-Гейт, генсек Лиги арабских государств (ЛАГ).

Напомним, что еще недавно возможность создания нового оборонного союза обсуждалась как вполне реальный совместный проект Саудовской Аравии и Турции. Однако вместо этого после визита Трампа в Саудовскую Аравию, правители государств Арабского залива, взявшие в союзники египетскую хунту Сиси, предпочли устроить конфликт с Катаром и (завуалированно) с Турцией.

Сегодня же Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили, что готовят новые санкции против Катара. К такому решению они пришли, получив в понедельник ответ последнего на их ультиматум. Напомним, что он Катаром был отклонен.

Таким образом, то, что во время визита Трампа было декларировано как объединение суннитского мира для противостояния Ирану и его экспансии, в итоге обернулось расколом внутри тех, кто ему должен был противостоять.