Ультиматум Катару (текст и комментарий)

"Аль-Джазира" со ссылкой на свои источники опубликовала 13 требований, предъявленных Катару руководством Саудовской Аравии и поддерживающих ее стран. Ниже мы приводим их смысловой перевод.

1. Катар должен разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть его посольства, выслать его представителей и ограничить связи с иранскими или аффилированными с ними компаниями.

2. Катар должен немедленно закрыт турецкую военную базу и прекратить военное соотрудничество с Турцией.

3. Катар должен разорвать связи с террористическими и сектантскими организациями: Братьями-Мусульманами, ИГ, Аль-Каидой, Хайят Тахрир аш-Шам, Хезболой и признать их террористическими.

4. Катар должен прекратить любое финансирование экстремистов и террористов, в частности, включенных в соответствующие списки США и ООН.

5. Катар должен выдать всех граждан иностранных государств, разыскиваемых ими в качестве террористов, и перестать принимать таковых в будущем

6. Катар должен закрыть "Аль-Джазиру" и связанные с ней каналы.

7. Катар должен перестать вмешиваться во внутренние дела других арабских государств и предоставлять свое гражданство (подданство) их гражданам (подданным).

8. Катар должен выплатить компенсацию арабским странам за ущерб, который был нанесен им в прошлом его полтикой.

9. Катар должен во всех аспектах и на всех уровнях следовать политике Совета соотрудничества государств Арабского залива.

10. Катар должен предоставить базу данных на всех арабских оппозиционеров и отчитаться о том, какая помощь им была оказана.

11. Катар должен закрыть все вещающие на иностранную арабскую аудиторию СМИ, связанные с ним прямо или косвенно, такие как Arabi21, Rasd, New Arab, Middle East Eye, Mkamlin, Sharq.

12. Со всеми этими требованиями Катар должен согласиться в течение 10 дней, иначе они теряют силу.

13. В случае заключения с Катаром мирового соглашения, оно будет включать в себя четкие цели и механизмы и отчетность по их реализации - в первый год ежемесячно, а в последующие 10 лет каждые 3 месяца.

Все эти требования выглядят как ультиматум Катару, причем, весьма унизительный. Принятие их Катаром в полном объеме представляется маловероятным, а частичное, судя по тональности этого ультиматума, не устроит его авторов.

Поэтому, если исходить из того, что это подлинный документ, дальнейшая эскалация кнфликта между Катаром и коалицией во главе с Саудовской Аравией представляется неизбежной. И, возможно, не только между ними, учитывая страны, чьи интересы за ними очевидно стоят...