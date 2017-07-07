С начала года в Сирии погибли до 70 врачей и спасателей

Сирийская сеть по правам человека (SNHR) заявила, что в первом полугодии 2017 года в результате боев в Сирии погибли 69 медработников и представителей служб гражданской обороны. Все они стали жертвами сил режима Асада, ВКС России, вооруженной оппозиции и коалиции во главе с США.

В результате 71 атаки сил режима Асада погибло свыше 30 человек, в том числе один врач, восемь медсестер, два работника аптеки, девять сотрудников службы скорой помощи и девять представителей служб гражданской обороны.

В результате 47 ударов ВКС России погибли 16 медработников, в том числе две женщины. Один врач и три представителя служб гражданской обороны погибли в результате действий террористов ДЕАШ.

В результате атак террористов PKK/PYD в Сирии погибли один врач и один фармацевт.