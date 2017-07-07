В Оренбурге задержали группу мусульман

В Оренбургской области прошли задержания группы мусульман, которые, по мнению силовиков, являются представителями движения «Джамаат Таблиг», запрещенного в России.

Рейды прошли в Оренбурге, Соль-Илецком городском округе и Саракташском районе области.

«Всего были задержаны 19 человек, действия которых подпадают под часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации)», — сообщили представители силовиков.

В ходе обысков силовики нашли исламскую литературу, которая, вероятнее всего, входит в списки так называемой запрещенной литературы.