Асад применил хлористый газ против оппозиции

Силы асадитского режима применили хлористый газ в квартале Джобар на востоке Дамаска. По сообщению Медицинского центра Джобара, в результате атаки на объекты вооруженной сирийской оппозиции с применением отравляющего газа пострадали 10 повстанцев.

Все они сейчас находятся на лечении в больнице Джобара.

Как отметил представитель Местного координационного совета Восточной Гуты (пригород Дамаска) Юсуф аль-Бустани, силы режима Асада часто совершает атаки с применением хлористого газа на объекты оппозиции в Восточной Гуте, Джобаре и районе Дума.

По его словам, режим Асада атакует и зоны деэскалации в регионе.

«Режим Асада не выполняет условий ни одного из подписанных соглашений. Не думаю, что в будущем что-то изменится», - отметил аль-Бустани.