Общество

В Башкортостане прошел детский конкурс «Я познаю ислам»

7 июля в 13:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Башкортостане на днях состоялся Всероссийский детско-юношеский конкурс «Я познаю Ислам», который прошел в рамках ежегодного Схода мусульман республики.

В конкурсе приняли участие более 180 участников от 5 до 16 лет со всей России.  Конкурс состоял из вопросов об Исламе, чтения Корана, при этом дети были разделены на команды в зависимости от своих знаний и возраста.

Первые места заняли Мансурова Ясмина, Убайдова Шукрона, Таджуддинова Амина, Мартынов Карим и Хаматдинова Алина.

По завершению мероприятия, всех гостей и участников пригласили к столу с угощениями.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 0