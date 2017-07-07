В Башкортостане прошел детский конкурс «Я познаю ислам»

В Башкортостане на днях состоялся Всероссийский детско-юношеский конкурс «Я познаю Ислам», который прошел в рамках ежегодного Схода мусульман республики.

В конкурсе приняли участие более 180 участников от 5 до 16 лет со всей России. Конкурс состоял из вопросов об Исламе, чтения Корана, при этом дети были разделены на команды в зависимости от своих знаний и возраста.

Первые места заняли Мансурова Ясмина, Убайдова Шукрона, Таджуддинова Амина, Мартынов Карим и Хаматдинова Алина.

По завершению мероприятия, всех гостей и участников пригласили к столу с угощениями.